A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 19 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, venerdì 19 luglio, si corre la diciannovesima tappa del Tour de France 2024. Col de Vars, Cime de la Bonette e arrivo a Isola 2000: si salvi chi può. Una di quelle giornate destinate a fare storia, c’è il terreno per ribaltare tutto, ci sono le pendenze per provare anche l’azione da lontano. Sarà battaglia totale per chi vuole provare a spodestare Tadej Pogacar.

Giornata corta ma senza un metro di pianura, con 4400 metri di dislivello questa sarà la tappa regina del Tour de France. Dal traguardo volante di Guillestre si inizierà a salire e la prima asperità di giornata è l’hors catégorie del Col du Vars (18,8 km al 5,7%), discesa e poi si imbocca la Cime de la Bonette (22,9 km al 6,9%, con una pendenza massima del 10,3% sulle ultime rampe), punto più alto della Grande Boucle a 2802 metri. Dallo scollinamento inizierà un’altra lunghissima picchiata fino ad arrivare all’attacco della salita finale: 16,1 km al 7,1% che portano a Isola 2000 per un arrivo oltre i duemila metri d’altitudine.

Tadej Pogacar ha fatto il ritiro tutto in queste zone, e non è assolutamente da escludere che voglia marcare anche la tappa probabilmente più iconica del Tour de France. Come ha già fatto al Giro, lo sloveno non si risparmia e in questi tre ultimi giorni potrebbe dare ancora grandissimo spettacolo. Jonas Vingegaard si deve assolutamente inventare qualcosa se vuole scalfire Pogacar, ma prima di tutto deve ritrovare le energie e non essere quello dell’altro ieri. Perché altrimenti l’obiettivo primario del danese diventerebbe quello di difendersi da Remco Evenepoel. Dietro sono tutti lontanissimi, con la battaglia per la top-10 della generale che comunque sembra ben delineata. Difficilmente ci sarà spazio per una fuga, e molto probabilmente assisteremo ad un altra sfida epica tra i big three.

La partenza ufficiale della diciannovesima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 12.30, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.28 e le 17.03, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 14.45 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Diciannovesima tappa – Venerdì 19 luglio

Embrun – Isola 2000 (166.6 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 16.28-17.03

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.05, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.05.

Diretta testuale: OA Sport.