A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 16 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, martedì 16, si corre la sedicesima tappa del Tour de France 2024. Dopo un weekend infuocato sui Pirenei e aver passato l’ultimo giorno di riposo, la Grande Boucle riprende con una frazione che sorride ai velocisti, in quello che potrebbe anche essere l’ultimo arrivo allo sprint.

Una tappa sostanzialmente piatta che comincerà da Gruissan per arrivare a Nîmes dopo 188.6 chilometri e 1200 metri di dislivello. . C’è un solo GPM al 112 km: la Côte de Fambetou(1,2 km al 5,5%), poi qualche sali scendi ma niente di incontrollabile per le squadre dei velocisti rimasti.

Praticamente è un ultimo appello per Jasper Philipsen, che ha bisogno di vincere sia il traguardo volante sia la volata all’arrivo per avere ancora qualche speranza di maglia verde. La classifica a punti infatti la sta dominando l’eritreo Biniam Girmay, che va a caccia addirittura della quarta vittoria. Per il belga un successo invece sarebbe il terzo in questo Tour. Presumibilmente sarà l’ultima (o la penultima) occasione per i velocisti, tanti nomi quindi sono chiamati a lasciare il segno.

La partenza ufficiale della sedicesima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.05, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.31 e le 17.53, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 14.45 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Sedicesima tappa – Martedì 16 luglio

Gruissan – Nîmes (188.6 km)

Orario partenza ufficiale: 13.05

Orario arrivo stimato: 16.54-17.31

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.50, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.50.

Diretta testuale: OA Sport.