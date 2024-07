A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 14 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, domenica 14 luglio, si corre la quindicesima tappa del Tour de France 2024. Non c’è respiro nel secondo weekend della Grande Boucle, con una seconda frazione consecutiva con arrivo in salita su una delle ascese più toste di tutta l’edizione. Ieri Tadej Pogacar ha sferrato un colpo micidiale a Jonas Vingegaard, vediamo oggi il nuovo capitolo della sfida titanica chi se lo aggiudicherà.

Festa nazionale in Francia nel giorno della Presa della Bastiglia e non poteva esserci tappa migliore, per una cornice di pubblico che si annuncia incredibile. Giornata lunghissima con quasi 5000 metri di dislivello e i 200 km sfiorati. Non c’è tempo per respirare che si scala subito il Col de Peyresourde (6,9 km al 7,8%). Lunga discesa e in rapida successione ecco Col de Menté (9,3 km al 9,1%) e Col de Portet-d’Aspet (4,3 km al 9,6%). Dopo quest’ultima salita ci sarà una lunga vallata in cui recuperare le energie, e si tornerà a fare sul serio dai -60. Col d’Agnes (10 km all’8,2%), altra discesa e tratto in falsopiano prima della scalata finale al Plateau de Beille (15,8 km al 7,9%).

Sulla carta una tappa che si addice più a Vingegaard per via delle tante salite e delle pendenze durissime, ma la gamba e la condizione sorridono a Pogacar. Ieri la UAE Team Emirates è stata perfetta tatticamente, con lo sloveno che ha una forma spaziale e ora ha praticamente due minuti di vantaggio in classifica. Dietro di loro al terzo posto è saldo Remco Evenepoel, che si sta confermando anche sulle grandi salite. Dietro ai primi tre c’è l’abisso, e all’ottavo posto un favoloso Giulio Ciccone. L’azzurro è atteso da un altro test importante, e bisogna farsi trovare pronti nel caso in cui i mostri sacri decidessero per una volta di controllarsi.

La partenza ufficiale della quindicesima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 12.05, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.22 e le 18.04, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. LLa Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 14.45 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Quindicesima tappa – Domenica 14 luglio

Loudenvielle – Plateau de Beille (197.7 km)

Orario partenza ufficiale: 12.05

Orario arrivo stimato: 17.22-18.04

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.30.

Diretta testuale: OA Sport.