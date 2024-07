A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 10 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, mercoledì 10 luglio, si corre l’undicesima tappa del Tour de France 2024. Tornano le montagne alla Grande Boucle con quattro GPM ravvicinati negli ultimi chilometri. Frazione dalla difficile lettura tattica, con i big che potrebbero muoversi così come potrebbe andare in porto la fuga.

Ritorno le montagne, e sul massiccio centrale Remco Evenepoel trova terreno adatto alle sue caratteristiche. Saranno ben 211 i chilometri da affrontare quest’oggi per la carovana, dalla partenza di Évaux-les-Bains all’arrivo a Le Lioran. Sei in tutto i GPM da affrontare, con un totale di 4192 metri di dislivello. La differenza sarà fatta soprattutto negli ultimi sessanta chilometri, dove in rapida successione troviamo Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km all’8,1%), Col de Pertus (4,4 km al 7,9%) e Col de Font de Cère (3,3 km al 5,8%). Dall’ultimo scollinamento mancheranno poco meno di tremila metri all’arrivo, per una frazione potenzialmente davvero esplosiva.

Tadej Pogacar vorrà inevitabilmente provare a guadagnare altro tempo, con l’indole dello sloveno che non è sicuramente quella di aspettare. Ci sarà però terreno fertile per Remco Evenepoel, che trova salite adatte alle sue caratteristiche e potrebbe pensare di fare il colpaccio, magari staccando i rivali per il podio. Attenzione poi a Jonas Vingegaard, in crescita di condizione e che difficilmente perderà le ruote. Più dubbi su Primoz Roglic per completare i Fab Four, appena dietro occhio a Carlos Rodriguez. Possibile anche che parta una fuga e vada fino al traguardo, in una giornata di difficile lettura.

La partenza ufficiale della quarta tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 11.30, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.54 e le 17.31, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 14.45 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Undicesima tappa – Mercoledì 10 luglio

Évaux-les-Bains – Le Lioran (211 km)

Orario partenza ufficiale: 11.30

Orario arrivo stimato: 16.54-17.31

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.05, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.05.

Diretta testuale: OA Sport.