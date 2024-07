A che ora gareggia Assunta Scutto alle Olimpiadi: programma judo, tabellone, tv

Assunta Scutto è la testa di serie numero 1 del tabellone dei -48 kg femminili del judo alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurra sarà esentata dal primo turno, dato che saranno 31 le atlete al via, ed entrerà in gioco direttamente agli ottavi di finale.

Domani, sabato 27 luglio, l’esordio dell’azzurra è previsto nel 15° incontro dalle ore 10.00, con i quarti di finale a seguire. Il final block, invece, con ripescaggi, semifinali e finali, scatterà a partire dalle ore 16.00, quando gli incontri si alterneranno con quelli dei -60 kg maschili.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

10.00 Judo, -48 kg femminili: eliminatorie

16.00 Judo, -48 kg femminili: final block

TABELLONE -48 KG JUDO

SCUTTO Assunta ITA bye

GUO Zongying CHN-LABORDE MC USA

LEE Hyekyeong KOR-BABULFATH Tara SWE

ALIYEVA Leyla AZE-KURBONOVA K UZB

TSUNODA Natsumi JPN-FERREIRA N BRA

SOLIS Jacqueline GUA-WHITEBOOI G RSA

BOUKLI Shirine FRA-BEDER Tugce TUR

HOANG Thi Tinh VIE-BEDIOUI Oumaima TUN

BAVUUDORJ B MGL-ESPOSITO Katryna MLT

WONG Ka Lee HKG-TANZER Katharina AUT

COSTA Catarina POR-MENZ Katharina GER

NARVAEZ Gabriela PAR-AYMARD Virginia GAB

ABUZHAKYNOVA A KAZ-RISHONY Shira ISR

LIN Chen-Hao TPE-LASSO Erika COL

NIKOLIC Milica SRB-STANGAR Marusa SLO

MARTINEZ ABELENDA ESP-VARGAS LEY MD CHI

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.