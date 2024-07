A che ora Fognini-Tsitsipas, quarti ATP Gstaad: programma, tv, streaming

Fabio Fognini affronterà Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad. L’appunamento è per venerdì 19 luglio sulla terra rossa della località svizzera, sarà il terzo incontro di giornata alla Roy Emerson a partire dalle ore 10.30 e non prima delle ore 15.00. Il programma di giornata sarà aperto da Halys-Helde, seguito da Struff ed Etcheverry prima del match che interessa l’italiano.

Fabio Fognini si presenta all’appuntamento dopo aver regolato il francese Droguet e il peruviano Varillas, mentre il greco ha beneficiato di un bye e poi ha regolato il serbo Medjedovic. L’ellenico, attuale numero 12 al mondo, ha vinto i quattro precedenti disputati contro il 37enne, numero 80 del ranking ATP. Il ligure venderà cara la pelle e cercherà il colpaccio, per meritarsi la semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fognini-Tsitsipas, quarto di finale del torneto ATP 250 di Gstaad. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FOGNINI-TSITSIPAS

Venerdì 19 luglio

Terzo match dalle ore 10.30 e non prima delle ore 15.00 Fabio Fognini vs Stefanos Tsitsipas

In precedenza, a partire dalle ore 10.30 alla Roy Emerson Arena, si giocheranno Halys-Helde e Struff-Etcheverry. Al termine, e non prima delle ore 15.00, toccherà a Fognini.

PROGRAMMA FOGNINI-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.