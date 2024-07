A che ora Fognini-Ruud, Wimbledon 2024: programma, tv, streaming

Domani, mercoledì 3 luglio, scatterà il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis: sull’erba outdoor britannica, l’azzurro Fabio Fognini sarà opposto al numero 8 del seeding, il norvegese Casper Ruud.

Il match si giocherà sul Court 2 ed avrà inizio alle ore 12.00 italiane, essendo stato programmato come primo incontro del programma giornaliero. Si tratterà del quarto confronto tra i due sul circuito maggiore: i tre precedenti sorridono tutti al norvegese.

La diretta tv della partita tra Fabio Fognini e Casper Ruud sarà affidata a Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K o Sky Sport Wimbledon 1-6, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024

Mercoledì 3 luglio – Court 2

Dalle ore 12.00 italiane

Fabio Fognini (Italia) – Casper Ruud (Norvegia, 8) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K o Sky Sport Wimbledon 1-6

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

