A che ora Fognini-Bautista Agut, Wimbledon 2024: programma, tv, streaming

Domani, venerdì 5 luglio, inizierà il terzo turno del tabellone di singolare maschile dell’edizione 2024 di Wimbledon, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis: sull’erba outdoor britannica, l’azzurro Fabio Fognini sarà opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Il match si giocherà sul Court 16 ed avrà inizio alle ore 12.00 italiane, essendo stato programmato come primo incontro del programma giornaliero. Si tratterà dell’undicesimo confronto tra i due sul circuito maggiore: i tre precedenti vedono l’azzurro in vantaggio per 7-3.

La diretta tv della quinta giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00, infine per quanto riguarda la diretta live testuale dei match in singolare degli italiani, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024

Venerdì 5 luglio – Court 16

Dalle ore 12.00 italiane

Fabio Fognini (Italia) – Roberto Bautista Agut (Spagna)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport Arena o Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Diretta streaming: Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.