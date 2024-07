Che beffa per Berrettini: partita sublime con Sinner, ma crolla nel ranking ATP

Il primo dei due derby azzurri in programma nel secondo turno del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2024 sorride al numero 1 del mondo, Jannik Sinner, che regola, al termine di una partita tiratissima, Matteo Berrettini, sconfitto con lo score di 7-6 7-6 2-6 7-6.

Per Berrettini, spintosi sino agli ottavi di finale nella scorsa edizione, la prematura eliminazione costa carissima in termini di ranking ATP: il traguardo raggiunto lo scorso anno era valso 180 punti, mentre il secondo turno dell’edizione in corso ne vale 50, con un saldo negativo di 130 lunghezze.

L’azzurro, che partiva in classifica da quota 845, fatta registrare lunedì scorso, al termine del torneo di Wimbledon, nell’aggiornamento di lunedì 15 luglio, si ritroverà a quota 715: Berrettini, che ad inizio settimana era 59° nel ranking ATP, si ritroverà, nella migliore delle ipotesi 81°, col rischio che altri tennisti potrebbero superarlo.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 15 LUGLIO

Ranking lunedì 1 luglio: 845, 59° posto.

Punti da scartare lunedì 15 luglio: 180 (ottavi di finale Wimbledon 2023).

Punti da incamerare lunedì 15 luglio: 50 (secondo turno Wimbledon 2024).

Ranking dopo l’eliminazione a Wimbledon: 715 punti, 81° posto virtuale.