LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Pellielo a caccia della finale, attesa per Jessica Rossi e Silvana Stanco

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Saranno le ore della verità al poligono di Chateauroux, in quanto nella mattina si andrà a delineare il quadro dei sei partecipanti alla finale a sei della specialità trap maschile, prevista nel pomeriggio.

Ma qual è la situazione attuale? Dopo i primi 75 piattelli Giovanni Pellielo si trova nel gruppo al terzo posto con il contingente di 73/75 insieme ad altri otto tiratori. Davanti al veterano azzurro ci sono lo svedese Rickard Levin-Andersson e l’australiano James Willett, entrambi appaiati in quota 74/75

Leggermente più staccato Mauro de Filippis che, dopo un inizio arrembante, ha perso quota nella terza serie chiudendo il day 1 all’undicesimo posto con 73/11. L’azzurro per tornare in corsa dovrà quindi non sbagliare neanche un colpo. Contemporaneamente, sempre a partire dalle ore 9:00, si svolgerà anche la prima fase della qualificazione del trap femminile, con in lizza Jessica Rossi e Silvana Stanco.

OA Sport vi offre la diretta live dell’ultimo turno di qualificazione e della finale del trap maschile, oltre che della prima parte di qualificazione femminile. Colpo dopo colpo, piattello dopo piattello, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 9:00, mentre la finale è pianificata per le 15:30. BUON DIVERTIMENTO!