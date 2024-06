Zaynab Dosso bronzo europeo nei 100: “So di poter scendere sotto gli 11″, buon segnale verso Parigi”

Zaynab Dosso continua a riscrivere la storia della velocità femminile italiana e centra una splendida medaglia di bronzo nei 100 metri ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma. Un altro podio di grande prestigio per la sprinter emiliana, dopo il fantastico terzo posto ai Mondiali Indoor di Glasgow sui 60.

“Sono contentissima come e forse più di Glasgow: è un segnale che sono sulla strada buona per i Giochi di Parigi. Sono veramente felice di come ho gestito l’80% della gara: so che ci sono ancora tessere del puzzle da mettere assieme e che ci sono ancora tanti margini di miglioramento. Ho fame di medaglie, ma anche tutta l’Italia è affamata di grandi risultati“, le dichiarazioni della primatista nazionale dopo l’11.03 in finale (fonte: FIDAL).

“Mi ero detta di correre più sciolta nel finale ma non ci sono riuscita, quindi pensavo mi fosse sfuggita l’occasione di una medaglia. Poi ho visto gli altri che gridavano per me e ho capito di essere terza. La barriera degli 11″? Sono consapevole di quello che posso fare, perché ho corso bene l’80% della gara, ma mi manca ancora quel tassello per fare uno step in più“, dichiara Dosso ai microfoni di Sky Sport.

“Sono veramente felice di aver fatto due turni con tempi molto simili nel giro di un’ora, quindi so che appena sarò in grado di fare quella seconda parte di gara potrò scendere finalmente sotto quel muro. Sono molto curiosa di vedere quello che potrò fare tra qualche mese a Parigi. L’emozione nella presentazione? Quando entro in pista cerco di isolarmi, ma stavolta era impossibile non sentire il boato”, conclude l’allieva di Giorgio Frinolli.