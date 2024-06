WTA ‘s-Hertogenbosch, il maltempo ferma il programma: concluse solo due partite

Una prima giornata sfortunata per il torneo di s’Hertogenbosch, classica preparazione in vista di Wimbledon. Il maltempo si è abbattuto sulla cittadina del Brabante, castrando così sia il tabellone maschile che quello femminile con gli organizzatori, che, dopo un paio di interruzioni, hanno alzato bandiera bianca.

In quest’ultimo, solo due le partite portate a termine. Comoda la vittoria della belga Greet Minnen, che si sbarazza dell’iberica Rebeka Masarova con un tranquillo 6-2 6-4 in ottanta minuti concedendo una sola palla break. Per lei ci sarà la settima testa di serie del seeding, Donna Vekic, che ha vinto in maniera ancora più netta con la tedesca Tamara Korpatsch.

Interrotte altre due partite in corso d’opera. La statunitense Bernarda Pera e l’olandese Suzan Lamens sono a metà del terzo set con la seconda avanti di un break. Nell’altra partita la diciottenne svizzera Celine Naef si è presa il primo set, ma è sotto di un break nel secondo con la statunitense Elizabeth Mandlik. Rinviate invece a domani le sfide tra Bianca Andreescu ed Eva Vedser e quello di Arina Rodionova contro Ekaterina Alexandrova.

WTA S’HERTOGENBOSCH, RISULTATI 10 GIUGNO

G. Minnen b. R. Masarova 6-2 6-4

D. Vekic b. T. Korpatsch 6-1 6-3

B. Pera.-S. Lamens 6-4 2-6 2-3 INTERROTTA

E. Mandlik-C. Naef 6-7 2-0 INTERROTTA