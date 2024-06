WTA Nottingham 2024: Lucrezia Stefanini esce al secondo turno contro Kimberly Birrell

Lucrezia Stefanini esce al secondo turno nel WTA 250 di Nottingham. L’azzurra, dopo aver lottato per due set, non riesce più a riannodare il filo del discorso nel terzo e deve lasciare la strada per i quarti di finale all’australiana Kimberly Birrell, che la supera con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-0 in tre ore e 4 minuti. L’aussie è la prima qualificata ai quarti di finale, dove potrebbe essere derby con Daria Saville, se la francese Diane Parry lo permetterà.

Il primo set si apre nel segno delle questioni complicate, nel senso che per tenere soprattutto i primi due game le due s’affannano. In particolare, Stefanini deve salvare tre palle break consecutive e poi una quarta, mentre a Birrell servono semplicemente i vantaggi. I break arrivano a metà parziale, e sono tre di fila, che però lanciano l’australiana, un po’ più continua nel gioco rispetto all’italiana che qualche errore di troppo lo commette. Il set si chiude sul 6-4 per l’aussie, andata però molto vicino (un punto, per l’esattezza) a chiuderlo per 6-3.

Prima del secondo parziale Stefanini chiama l’intervento medico per qualche problema che si evince essere di schiena. La situazione non è semplice, e anche dopo l’altro servizio strappato da Birrell viene tenuta sott’occhio dal fisioterapista, che controlla la coscia sinistra. L’azzurra, ad ogni modo, fa di tutto per restare lì: gioca un lunghissimo quarto game, trova una palla break, non riesce a sfruttarla. Poi, dal 4-3 in avanti, di nuovo arrivano tre servizi persi in fila, con l’australiana che, sul 5-4, non arriva neanche lontanamente al match point. Durissimo l’undicesimo gioco, che però Stefanini riesce a tenere per assicurarsi un tie-break che arriva e la vede salire subito sul 3-0. Ripresa dall’avversaria, si vede regalare un minibreak che, però, se ne va in virtù delle valide doti di Birrell quando è in grado di spingere da fondo. Di gioco e di rovescio la toscana trova la forza di allungare il match al terzo: 7-5.

Vinto con così tanta fatica il set precedente, l’italiana scende un pochino di livello, quel che basta a Birrell per riuscire a premere in maniera costante e ottenere (confermandolo) il break in apertura. Per Stefanini le cose si fanno fosche, dovendo annullare due palle dello 0-4, ma un errore avversario e un ace la tengono a galla. Poco dopo, però, è il doppio fallo a risultare fatale. Non riesce l’ultimo tentativo di rientrare in partita, con annesse due chance dell’1-4: diventa inevitabile così il 6-0.

Pur servendo in generale meglio con la prima (81,9% in campo contro il 72,5% di Birrell), per Stefanini le cose si fanno complicate in fase di concretizzazione: 51,6% contro 65,8% di punti vinti con la prima e 33,3%-36,7% con la seconda (comunque non una gran bella visione, questa, per ambedue le giocatrici).