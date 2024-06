WTA Birmingham 2024, Anastasia Potapova supera in due set una buona Lucia Bronzetti

Anastasia Potapova supera Lucia Bronzetti al secondo turno del WTA 250 di Birmingham: la testa di serie numero 7 vince con il punteggio di 6-3, 7-5 in quasi un’ora e mezza di gioco. Una prestazione incoraggiante comunque per l’azzurra che ha tenuto il campo bene e ha avuto anche la possibilità per mettere ulteriormente in difficoltà la sua avversaria.

Potapova parte decisamente meglio: la giocatrice russa si trova bene e tira forte, togliendo il tempo a Bronzetti che fa fatica a tenere un ritmo che non le compete. Arriva quindi subito il break che porta la numero 36 del mondo sul 3-0, ma la romagnola riesce finalmente ad entrare in partita dopo un game laborioso tenuto al servizio e controbrekka, portandosi sul 3-2. Il servizio però non le dà una mano e l’azzurra non difende nuovamente il suo turno, cedendo così il primo set per 6-3.

La russa continua a dare la sensazione di poter determinare praticamente tutti gli scambi ed è la prima a scappare anche nel secondo parziale sul 3-1, ma Bronzetti riesce ancora una volta a stare attaccata e piazza tre game di fila andando avanti 4-3. Nell’ottavo game ci sono i rimpianti principali, con la tennista italiana che ha due palle per il 5-3 e sulle chance manca un po’ di cattiveria. Si è arrivati quindi al fotofinish e la russa ha giocato un gran turno di risposta sul 5-5 per poi chiudere al servizio e vincere l’incontro.

Potapova che è premiata per il rendimento migliore al servizio: 73% di resa con la prima rispetto al 68% di Bronzetti e 47″% con la seconda rispetto al 35% dell’azzurra, che ha pagato anche le quattro palle break su quattro non salvate.