WTA Bad Homburg 2024, Badosa e Vekic ai quarti, Wozniacki vince la sfida con Svitolina

Sono tre le giocatrici che sono già qualificate per i quarti di finale del torneo WTA di Bad Homburg. Sull’erba tedesca si sta mettendo in luce sicuramente la spagnola Paula Badosa, che ha superato in rimonta la padrona di casa Jule Niemeier con il punteggio di 4-6 6-2 6-1.

Accede ai quarti di finale anche la croata Donna Vekic, che ha sconfitto la russa Ekaterina Alexandrova per 6-4 3-6 6-3. Tra le migliori otto ci sarà anche la bulgara Viktoriya Tomova, che ha eliminato la ceca Linda Noskova in due set con il punteggio di 6-4 6-2.

A rischio eliminazione c’è la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero due, che ha visto interrompere il suo match per oscurità contro la ceca Katerina Siniakova, che era in vantaggio di un set (6-3 2-2) prima della sospensione.

Bella vittoria all’esordio per Caroline Wozniacki, che supera l’ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 6-3 6-7 7-5 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Buona la prima anche l’americana Payton Stearns, che ha battuto la tedesca Stusek per 6-2 7-5. Vince anche la russa Veronika Kudermetova sulla francese Perry in rimonta per 3-6 7-5 6-1

RISULTATI WTA BAD HOMBURG 2024 (25 GIUGNO)

Kudermetova (Rus) b. Parry (Fra) 3-6 7-5 6-1

Stearns (Usa) b. Stusek (Ger) 6-2 7-5

Tomova (Bul) b. Noskova (Cze) 6-4 6-2

Wozniacki (Den) b. Svitolina (Ukr) 6-3 6-7 7-5

Vekic (Cro) b. Alexandrova (Rus) 6-4 3-6 6-3

Badosa (Esp) b. Niemeier (Ger) 4-6 6-2 6-1

Siniakova – Samsonova 6-3 2-2 sospesa per oscurità