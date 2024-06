Wimbledon, qualificazioni: Bellucci al turno decisivo con Goffin. Fuori Gigante e Napolitano

Rimane soltanto un italiano che può puntare alla qualificazione al tabellone principale di Wimbledon. Giornata di secondo turno di tabellone cadetto, in via di definizione, ma che si è già consumata per il tricolore.

Sorride Mattia Bellucci, che arriva ad un passo dalla qualificazione. Dopo Duje Adjukovic, il classe 2001 si prende anche lo scalpo dello spagnolo Bernabe Zapata Miralles, solo un anno fa tra i primi 40 al mondo: l’azzurro esulta con il punteggio finale di 7-6 6-3 annullando un paio di palle break importanti e dimostrandosi un passo avanti all’iberico. Al turno decisivo affronterà un altro giocatore dal passato illustre, l’ex top 10 David Goffin.

SI arrende invece Matteo Gigante, che alza bandiera bianca contro lo spagnolo Alejandro Moro Canas, di poco tra i primi 200 al mondo. Il tennista madrileno ha disputato una partita complessivamente più solida, lottando nel primo set e dominando il secondo: è 7-5 6-2 in un’ora e quarantacinque minuti di partita.

Ko anche Stefano Napolitano: il numero 130 al mondo deve cedere il passo all’argentino Roman Andres Burruchaga, figlio del ‘Burru’ che fu campione del mondo 1986 in Messico segnando il gol del 3-2 nella finale mondiale contro la Germania. Poco da fare per l’azzurro, che ha avuto una sola chance a sua favore nella seconda frazione, alzando poi bandiera bianca.