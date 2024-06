Wimbledon, Novak Djokovic chiarisce la situazione dopo l’allenamento con Sinner

Più sì che no? Il tormentone sta per finire, relativo alla presenza di Novak Djokovic in questo Wimbledon 2024. Il campione serbo, sottopostosi a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro dopo essersi infortunato nella partita vinta al Roland Garros contro l’argentino Francisco Cerundolo, andava in cerca di risposte in questi giorni di allenamento sui prati dell’All England Tennis Club.

Quest’oggi c’era particolare attesa perché, a partire dalle 15.15 italiane (14.15 locali), Nole ha incrociato il n.1 del mondo, Jannik Sinner. I due, oltre ai normali palleggi da fondo, hanno simulato set che è stato vinto dall’altoatesino 6-3. Vi è stata anche una breve prosecuzione di un secondo parziale interrotto sul 2-1 in favore del serbo.

E le sensazioni dell’asso nativo di Belgrado sono state positive. Alla domanda di un gruppo di giornalisti presenti ad assistere al training sulla sua partecipazione allo Slam, Djokovic ha risposto: “Mi sento bene“, alzando il pollice. Segnali di ottimismo, quindi, da questo punto di vista.

Se il 24 volte vincitore Slam dovesse rispondere presente, sarebbe testa di serie n.2 e di conseguenza non potrebbe incontrare Sinner prima di un eventuale Finale. Da dire che Jannik potrebbe avere nella stessa parte di tabellone il campione del 2023, Carlos Alcaraz, con l’eventualità di un’altra semifinale come al Roland Garros. Il sorteggio ci sarà domani dalle 11.00 italiane (10.00 locali).

Toujours incertain, Novak Djokovic a foulé le gazon du Centre Court de Wimbledon aujourd’hui, le Serbe a disputé et perdu un set d’entraînement face à Jannik Sinner. pic.twitter.com/4brJhwha6S — Avantage Tennis (@AvantageTennis_) June 27, 2024