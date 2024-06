Wimbledon, Jannik Sinner vince il set di allenamento contro Novak Djokovic sul Centrale: cosa deciderà il serbo?

Alle ore 15.15 italiane (14.15 britanniche), Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno iniziato il loro allenamento sul magnifico campo del Centrale di Wimbledon. Nel Tempio del tennis, i maestri della racchetta sono a lavoro per essere pronti ai Championships, che prenderanno il via da lunedì 1° luglio e terranno banco fino a domenica 14.

Un training atteso per il significato che ha. Nei fatti si incrociano il n.1 e il n.2 del mondo, classifica aggiornata alla mano, con Sinner reduce dal successo dell’ATP500 di Halle e desideroso di conquistare il suo secondo Slam in carriera, mentre Nole, operato al menisco del ginocchio destro 21 giorni fa, vuol capire quali saranno le risposte del suo fisico nel confronto con il massimo riferimento del tennis in questo momento.

I due che nelle ultime sfide hanno dato spettacolo, con l’altoatesino che ha inflitto sconfitte particolarmente dolorose all’asso serbo. Il riferimento è alla semifinale di Coppa Davis a Malaga, nella famosa partita in cui Jannik seppe cancellare tre match-point consecutivi a Djokovic, e al penultimo atto degli Australian Open, interrompendo la serie vincente del campione nativo di Belgrado che nelle 10 circostanze precedenti in cui si era spinto nel turno citato non aveva mai perso.

Ritrovarsi sull’erba di Church Road, dopo quanto accaduto al Roland Garros, è sicuramente motivo di curiosità e vedremo anche a valle di questo allenamento quali saranno le decisioni del 24 volte vincitore Slam. Nei fatti, nel set di prova, Sinner si è imposto 6-3 su Nole. Una partita che si protratta anche per un secondo parziale, appena abbozzato, con il n.2 ATP avanti 2-1.

Jannik Sinner and Novak Djokovic take to centre court. Novak with the knee brace but looks unhindered. 3 days out… #Wimbledon2024 pic.twitter.com/mJ2RqgFo8C — Jerome Coombe (@JeromeCoombe) June 27, 2024

Tras tomarse un día de descanso, Novak Djokovic y Jannik Sinner volvieron a lo entrenamientos en Wimbledon pic.twitter.com/8YHRsngCO1 — VTC Tenis (@VtcTenis) June 27, 2024