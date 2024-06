Wimbledon 2024, montepremi da capogiro: si superano i 50 milioni, assegno plurimilionario ai vincitori!

Sarà un’edizione da record quella del 2024 di Wimbledon. Un montepremi mai visto quello che sarà messo in palio quest’anno dall’organizzazione ai Championships: l’incremento complessivo è addirittura dell’11,9% rispetto al 2023 per il tabellone principale e del 14.9% per le qualificazioni. Un torneo che quindi aumenta il prestigio già incredibile e rende ancora più stimolante la partecipazione per ogni giocatore.

L’All England Lawn Tennis Club, organizzatore del torneo, ha annunciato un montepremi record di 50 milioni di sterline (oltre 59 milioni di euro), con aumenti per i giocatori in ogni turno, e in ogni tabellone. I vincitori dei singolari (maschile e femminile) che incasseranno a testa 2,7 milioni di sterline, l’equivalente di 3,21 milioni di euro.

Queste le parole di Deborah Jevans, presidente dell’All England Club: “Sono particolarmente lieta che siamo stati in grado di aumentare i montepremi anche per il torneo in carrozzina, quadruplicati a 1 milione di sterline per la prima volta . L’interesse per la partecipazione a Wimbledon non è mai stato così grande, con una richiesta senza precedenti di biglietti“.

Questi i premi turno per turno al maschile e al femminile: