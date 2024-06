Wimbledon 2024, il tabellone di Jasmine Paolini: esordio con una terraiola, incognita terzo turno e ottavi

Jasmine Paolini è di gran lunga la miglior giocatrice italiana attualmente in circolazione: la giocatrice toscana si è spinta fino alla finale del recente Roland Garros, in questa stagione ha vinto il “1000” di Dubai ed è attualmente numero 7 del ranking WTA. L’azzurra si presenta anche a Wimbledon per far bene, vista la condizione mostrata in questi giorni a Eastbourne, e il sorteggio non è stato sicuramente nemico della classe 1996 di Bagni di Lucca.

L’esordio infatti sarà sicuramente alla portata contro Sara Sorribes Tormo: la spagnola è una giocatrice prettamente da terra battuta, abbastanza a suo agio sul cemento, ma con pochissimi risultati sull’erba. Il gioco offensivo e propositivo dell’azzurra dovrebbe fare la differenza. Al secondo turno ci sarà un’altra sfida alla portata contro una tra Greet Minnen e Heather Watson: la britannica potrebbe creare qualche grattacapo vista l’attitudine con la superficie, ma dovrebbe essere un ostacolo gestibile.

Al terzo turno l’azzurra è stata accoppiata con la testa di serie numero 26, la talentuosa ceca Linda Noskova: in quello spot di tabellone c’è anche Bianca Andreescu, quindi il livello inevitabilmente dovrebbe crescere. Agli ottavi di finale una tra Madison Keys e Marta Kostyuk, mentre il quarto di finale contro Coco Gauff, Viktoria Azarenka o Emma Navarro. Volando ancora avanti, in semifinale ci sarebbe la numero 3 del mondo Aryna Sabalenka, ma serve probabilmente uno sforzo per immaginarsi Jasmine addirittura nel penultimo atto.

POSSIBILI AVVERSARIE DI PAOLINI A WIMBLEDON 2024

Primo turno: Sorribes Tormo

Secondo turno: Minnen/Watson

Terzo turno: Noskova/Andreescu

Quarto turno: Keys/Kostyuk/Stearns

Quarti di finale: Gauff/Azarenka/Navarro/Cirstea/Osaka

Semifinale: Sabalenka/Zheng/Andreeva/Yastremska/Sakkari

Finale: Swiatek/Rybakina/Pegula/Jabeur/Kalinskaya/Vondrousova/Collins