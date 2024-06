Wimbledon 2024, il sorteggio delle italiane: Paolini pesca Sorribes Tormo, ostacoli durissimi per Bronzetti e Trevisan

Va in archivio il sorteggio dei tabelloni di Wimbledon 2024. In ordine cronologico si è partiti dal sorteggio del tabellone femminile. Un tabellone femminile che sarà guidato al solito da Iga Swiatek che avrà subito una durissima gatta da pelare, ossia Sofia Kenin, in una sfida che oppone due campionesse Slam.

Altri primi turni particolarmente interessanti andranno in scena a partire da quello sopracitato, passando per quello tra Sloane Stephens e Viktoria Azarenka, quello tra Paula Badosa e Karolina Muchova, tra Barbora Krejcikova e Veronika Kudermetova, tra Jelena Ostapenko e Ajla Tomljianovic e fra Clara Tauson e Danielle Collins.

Saranno cinque invece le italiane al via: Jasmine Paolini è la testa di serie numero 7 e affronterà sulla sua strada Sara Sorribes Tormo come primo turno, mentre il terzo turno potrebbe essere contro una tra Linda Noskova e Bianca Andreescu, nello spicchio anche di Sara Errani, che troverà proprio Noskova all’esordio.

Difficilissimi saranno soprattutto i primi turni per Martina Trevisan e Lucia Bronzetti: la toscana se la vedrà contro Madison Keys che su questi campi è pericolosa per chiunque, mentre la romagnola affronterà Leylah Fernandez, arrivata in fondo questa settimana nel torneo di Eastbourne. Più morbido l’accoppiamento per Elisabetta Cocciaretto che affronterà la qualificata rumena Todoni.

Questi i primi turni delle italiane:

(7) Paolini vs Sorribes Tormo

Errani vs (26) Noskova

Trevisan vs (12) Keys

Cocciaretto vs (q) Todoni

Bronzetti vs (30) Fernandez

IL TABELLONE FEMMINILE COMPLETO DI WIMBLEDON 2024

GLI OTTAVI DI FINALE IPOTETICI

Swiatek-Ostapenko

Collins-Vondrousova

Rybakina-Samsonova

Jabeur-Pegula

Sabalenka-Kasatkina

Sakkari-Zheng

Paolini-Keys

Gauff-Azarenka