Wimbledon 2024, Carlos Alcaraz: “Il mio obiettivo? Vincere come un anno fa. Fisicamente sono al 100%”

“Voglio vincere Wimbledon, proprio come un anno fa”. Parole lapidarie quelle di Carlos Alcaraz, che sbarca ai Championships forte dello splendido successo al Roland Garros, con la chiara intenzione di non fermarsi. Il murciano, che alberga nella stessa parte di tabellone di Jannik Sinner, vuole il bis a Church Road, anche se l’erba non è propriamente il suo habitat ideale.

Il classe 2003, che domani inaugurerà l’edizione 2024 del torneo del Grande Slam londinese (contro l’estone Lajal), vuole rifarsi dopo l’eliminazione prematura subita al Queen’s. Un anno fa lo spagnolo iniziò non senza difficoltà la sua avventura sull’erba, salvo poi trovare il giusto feeling e fare percorso netto fino allo storico successo al quinto set contro Novak Djokovic per il suo primo alloro a Wimbledon.

Ai nastri di partenza del torneo più illustre del mondo, il vincitore di 3 Majors, ha spiegato le sue sensazioni: “Mi sento bene e sono qui per ripetere lo stesso risultato dell’anno scorso. Il problema all’avambraccio che mi ha condizionato nella prima parte della stagione è ormai alle spalle. Mi sento come se non avessi più infortuni, che posso colpire liberamente, al 100% senza pensarci”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Carlitos Alcaraz prosegue nel suo racconto: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro con il mio team. La stagione sulla terra battuta è stata difficile, ma non ho più sentito alcun dolore. Il mio obiettivo ai Championships? Sono qui per ottenere lo stesso risultato dell’anno scorso, ovvero vincere di nuovo il titolo”.