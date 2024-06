Volley, l’Italia sfiderà il Giappone nella finale di Nations League! Sovvertito il pronostico, Brasile ko

Il Giappone ha sconfitto il Brasile per 3-2 (26-24; 20-25; 25-21; 22-25; 15-12) e si è qualificato alla finale della Nations League di volley femminile, meritandosi così il diritto di affrontare l’Italia nell’atto conclusivo in programma domenica 23 giugno (ore 15.30). Le asiatiche sono state semplicemente strepitose contro le verdeoro, che fino a oggi non avevano perso una partita nel prestigioso torneo internazionale itinerante e che sono crollate proprio sul più bello, dovendosi così accontentare di sfidare la Polonia per il terzo posto.

Il Giappone ha saputo rimontare da 21-24 nel primo set, ha dominato il terzo parziale, ha concesso nettamente seconda e quarta frazione, nel tie-break ha fatto la differenza in avvio issandosi sul 4-0 e 7-2, ha subito il recupero (9-9) e ha poi allungato nuovamente meritandosi il successo a Bangkok (Thailandia).

Prestazione davvero rimarchevole da parte delle attaccanti Wada (21 punti), Koga (18) e Ishikawa (16), in doppia cifra anche la centrale Airi (11 punti, 6 muri). Al Brasile non sono bastate le fuoriclasse Gabi (21 punti), Bergmann (17), Rosamaria (16) e Thaisa (16 punti, 7 muri).