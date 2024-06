Volley, l’Italia non sarà testa di serie alle Olimpiadi: le fasce per il sorteggio di Parigi 2024

Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2024 di volley maschile. Il ranking FIVB al termine della fase a gironi del prestigioso torneo internazionale serve a determinare le fasce per il sorteggio delle Olimpiadi di Parigi 2024: la Francia, in qualità di Paese ospitante, sarà testa di serie insieme alle prime due squadre in graduatoria, ovvero Polonia e Giappone.

L’Italia occupa il quarto posto in classifica, accusando soltanto 2,42 punti di ritardo dai nipponici: sono costate a caro prezzo le nette sconfitte rimediate durante l’ultima settimana contro Polonia e Slovenia. Gli azzurri non saranno così testa di serie ai Giochi, ma dovranno accontentarsi della seconda fascia: questo significa che nel girone si ritroveranno una tra Polonia, Giappone e Francia. La nostra Nazionale eviterà Slovenia e USA, anch’esse in seconda fascia.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi potrebbero dover fare i conti con un girone di ferro, visto che dalla terza fascia potrebbero pescare il Brasile, che in quell’urna sarà accompagnata da Canada e Argentina. Lo spauracchio dalla quarta fascia sarà la Serbia, la Germania è decisamente più abbordabile, il desiderio è il modestissimo Egitto. Il sorteggio avrà luogo mercoledì 26 giugno (ore 18.00) a Lodz (Polonia), sede della Final Eight della Nations League.

RANKING FIVB VOLLEY MASCHILE

1. Polonia 424,50

2. Giappone 354,75

3. Slovenia 354,46

4. Italia 352,33

5. USA 325,89

6. Brasile 318,52

7. Francia 317,34

8. Argentina 298,34

9. Canada 279,67

10. Serbia 259,97

11. Germania 250,28

19. Egitto 164,05

FASCE SORTEGGIO GIRONI VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

PRIMA FASCIA: Francia, Polonia, Giappone.

SECONDA FASCIA: Slovenia, Italia, USA.

TERZA FASCIA: Brasile, Argentina, Canada.

QUARTA FASCIA: Serbia, Germania, Egitto.