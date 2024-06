Volley, l’Italia batte la Turchia: Bovolenta straripante, ora i quarti di Nations League. Ci sarà una Classica!

L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1 (25-21; 24-26; 25-19; 25-21) e ha così conquistato la nona vittoria nella Nations League di volley maschile, chiudendo la fase preliminare al terzo posto in classifica (9 successi, 27 punti). Gli azzurri torneranno in campo tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno per disputare i quarti di finale del prestigioso torneo internazionale itinerante: a Lodz (Polonia) se la dovranno vedere contro la sesta della graduatoria, ovvero la Francia. Una grande Classica è all’orizzonte.

I giovani del CT Fefé De Giorgi si sono rialzati dal ko rimediato ieri sera contro la Slovenia, riuscendo a firmare il secondo successo a Lubiana dopo quello ottenuto contro la Bulgaria. Il tecnico pugliese ha infatti deciso di affrontare questa trasferta senza tutti i big: Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Yuri Romanò, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Fabio Balaso stanno rifiatando in vista dell’imminente Final Eight.

La nostra Nazionale ha dominato l’incontro odierno, pur facendosi sorprendere dagli anatolici sul 24-22 del secondo set e allungando così la partita. L’opposto Alessandro Bovolenta ha messo a segno 26 punti (2 muri), in doppia cifra anche gli schiacciatori Mattia Bottolo (15 punti) e Luca Porro (12, 2 ace), bene i centrali Leandro Mosca (8 punti, 4 muri) e Giovanni Sanguinetti (5 punti) sotto la regia di Riccardo Sbertoli (3 ace), c’è stato spazio anche per il martello Francesco Recine (5) e l’opposto Fabrizio Gironi (3). Alla Turchia non sono bastati il bomber Adis Lagumdzija (21 punti, 4 muri) e lo schiacciatore Mandiraci (16 punti).