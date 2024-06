Volley, le squadre qualificate alle Olimpiadi 2024: l’Italia vola a Parigi, la Serbia chiude i conti

Si è delineato il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il torneo di volley maschile. I primi sei tagliandi erano stati assegnati attraverso i tornei preolimpici disputati sul finire della scorsa estate, la Francia era già ammessa in qualità di Paese ospitante, gli ultimi cinque pass sono stati messi in palio attraverso il ranking FIVB.

Il regolamento prevedeva che le migliori cinque Nazionali della graduatoria internazionale, aggiornata al termine delle fase preliminare della Nations League (conclusa proprio stasera), si sarebbero qualificate ai Giochi. Bisognava però rispettare il criterio di rappresentanza geografica e dunque uno di questi cinque posti è stato assegnato all’Egitto, come miglior esponente africana.

A fare festa sono così state l’Italia, la Slovenia, l’Argentina, la Serbia. I balcanici hanno limitato i danni contro la Slovenia nell’ultima partita di Nations League e hanno così estromesso Cuba, esclusa anche l’Olanda. I preolimpici avevano promosso Polonia, USA, Giappone, Brasile, Germania, Canada. Di seguito il quadro delle squadre di volley maschile qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024.

QUALIFICATE VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

Polonia (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

USA (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

Giappone (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

Brasile (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

Germania (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

Canada (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

Italia (qualificata alle Olimpiadi attraverso il ranking FIVB)

Slovenia (qualificata alle Olimpiadi attraverso il ranking FIVB)

Argentina (qualificata alle Olimpiadi attraverso il ranking FIVB)

Serbia (qualificata alle Olimpiadi attraverso il ranking FIVB)

Francia (qualificata alle Olimpiadi come Paese ospitante)

Egitto (qualificata alle Olimpiadi come rappresentante africana)