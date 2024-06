Volley, Italia quarta nel ranking FIVB: perché è importante per le Olimpiadi? Attenzione alle fasce per i gironi

L’Italia occupa il quarto posto nel ranking FIVB con 365,36 punti all’attivo dopo la vittoria ottenuta contro la Corea del Sud in Nations League. Le azzurre, grazie all’ottavo successo su dieci partite disputate nel torneo internazionale, si confermano davanti agli USA (356,08) e alla Cina (329,55), in piena lotta per acciuffare la Polonia (317,13), mentre Turchia (392,17) e Brasile (389,93) restano più lontane.

Le ragazze del CT Julio Velasco si sono qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024 proprio in virtù del piazzamento in graduatoria, ma ora bisognerà impegnarsi seriamente anche nelle ultime due partite della fase preliminare di Nations League, ovvero quelle previste contro USA e Serbia nel corso del fine settimana a Fukuoka (Giappone). Sarebbe infatti importante vincere per acquisire ulteriori punti e cercare di scalare ulteriormente la graduatoria internazionale.

Sarà infatti il ranking FIVB aggiornato al 17 giugno (ovvero al termine della fase preliminare di Nations League) a determinare le fasce per il sorteggio dei gironi delle Olimpiadi, in programma mercoledì 19 giugno (ore 13.00 italiane) a Bangkok. Ci sarà una grande novità rispetto al passato: addio ai due gironi da sei formazioni ciascuno, a Parigi ci saranno tre gironi da quattro compagini ciascuno e si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate di ogni raggruppamento e le due migliori terze.

La Francia, paese ospitante e testa di serie numero 1, verrà assegnata alla Pool A, mentre la prima e la seconda classificata del ranking mondiale verranno inserite rispettivamente nelle Pool B e C, in qualità di teste di serie numero 2 e 3. Le restanti nove Nazionali saranno suddivise, sempre in base alla loro posizione in graduatoria, in tre fasce da tre squadre ciascuna (4°-5°-6°), (7°-8°-9°), (10°-11°-12°) e per ogni fascia verrà effettuato un sorteggio che decreterà il girone di appartenenza.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE

1. Turchia 392,17 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

2. Brasile 389,93 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

3. Polonia 371,13 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

4. Italia 365,36 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il ranking FIVB)

5. USA 356,08 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

6. Cina 329,55 (in lizza per la qualificazione attraverso il ranking FIVB)

7. Giappone 322,94 (in lizza per la qualificazione attraverso il ranking FIVB)

8. Paesi Bassi 302,87 (in lizza per la qualificazione attraverso il ranking FIVB)

9. Serbia 299,73 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

10. Canada 280,40 (in lizza per la qualificazione attraverso il ranking FIVB)

11. Repubblica Dominicana 265,78 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

—

19. Francia 171,35 (qualificata alle Olimpiadi come Paese ospitante)

20. Kenya 162,42 (qualificata alle Olimpiadi come rappresentante africana)