Volley, Italia in testa alla Nations League! Classifica aggiornata, azzurri verso la Final Eight

L’Italia svetta in testa alla classifica generale della Nations League di volley maschile al termine della seconda settimana di gare (la finestra prevedeva quattro partite per ogni squadra). I Campioni del Mondo occupano il primo posto con all’attivo sette vittorie e ventuno punti: dopo i sigilli ottenuti a Rio De Janeiro (3-0 contro la Germania, 3-0 contro l’Iran, 3-1 contro il Giappone, 3-2 contro il Brasile), gli azzurri hanno ottenuto tre affermazioni a Ottawa (3-0 contro USA, Cuba e Olanda) e hanno perso al tie-break contro la Francia.

La trasferta tra Brasile e Canada è stata superlativa per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che hanno anche guadagnato diversi punti fondamentali per il ranking FIVB, che al termine della fase preliminare assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La situazione attuale di graduatoria è ideale per Simone Giannelli e compagni, che puntano chiaramente a qualificarsi alla Final Eight della Nations League per giocarsi la conquista del prestigioso torneo.

L’Italia precede la Slovenia (7 vittorie, 18 punti), la Polonia (6 successi, 18 punti), il Giappone (6 affermazioni, 16 punti) e il Brasile (5 vittorie, 16 punti). La Francia è sesta con cinque successi e quindici punti, ma ha disputato un incontro in meno (questa sera contro la Francia). Ricordiamo che alla Final Eight si qualificano le prime sette classificate al termine della fase preliminare e il Paese ospitante gli atti conclusivi, ovvero la Polonia. Se i Campioni d’Europa saranno tre le migliori sette allora l’ottava verrà ripescata.

L’Italia ha dunque tre vittorie di vantaggio sulla nona classificata quando mancano quattro incontri ed è davvero a un passo dall’accesso alla fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo internazionale itinerante, ormai il viaggio per Lodz sembra garantito. Di seguito la classifica generale della Nations League 2024 di volley maschile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE (dopo otto partite)

1. Italia 7 vittorie (21 punti)

2. Slovenia 7 vittorie (18 punti)

3. Polonia 6 vittorie (18 punti)

4. Giappone 6 vittorie (16 punti)

5. Brasile 5 vittorie (16 punti)

6. Francia 5 vittorie (15 punti) *

7. Canada 4 vittorie (13 punti) *

8. Cuba 4 vittorie (12 punti)

9. Argentina 4 vittorie (11 punti) *

10. Germania 3 vittorie (9 punti)

11. USA 3 vittorie (9 punti)

12. Olanda 3 vittorie (9 punti)

13. Serbia 2 vittorie (7 punti) *

14. Bulgaria 2 vittorie (5 punti)

15. Turchia 1 vittoria (5 punti)

16. Iran 0 vittorie (2 punti)

*= 1 partita in meno. Argentina-Francia (ore 20.30), Canada-Serbia (ore 00.00).