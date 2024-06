Volley, Ferdinando De Giorgi: “Importante la qualità del gioco, il ranking è una conseguenza”

Sesta vittoria nella Nations League di volley per l’Italia, che supera Cuba per 3-1 e fa un altro piccolo passo verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: al termine della gara vinta contro i caraibici hanno parlato al canale YouTube della FIPAV il tecnico degli azzurri, Ferdinando De Giorgi, e Simone Anzani.

L’analisi del CT dell’Italia, Ferdinando De Giorgi: “Oggi era importante, anche perché devo dire che questo calendario ci ha messo davanti a tre partite in due giorni e non è semplice, soprattutto per gli atleti, perché bisogna recuperare energie. Si parla tanto di spettacolo, di attenzione, poi mi sembrano dei calendari un po’ forzati, ma non è solo per noi, ci sono anche altre squadre che hanno fatto così, quindi oggi diventava delicata, anche perché la squadra cubana la conosciamo, è una squadra che con l’attacco e con la battuta può fare veramente male, e quindi abbiamo comunque fatto la partita che un po’ serviva con loro, sono stati molto fallosi in battuta, noi anche nel terzo set non è che abbiamo fatto di meno, però credo che alla fine, come abbiamo fatto nel quarto, abbiamo mantenuto un nostro livello, uno standard di gioco più alto e la vittoria è arrivata“.

Il lavoro degli azzurri: “Un aspetto importante che stiamo cercando di curare sempre di più, è quello di rimanere attaccati punto a punto, perché comunque qui tutte le squadre sono forti, sono degne, quindi ti devi giocare tanti set ogni volta punto a punto, ed il fatto di aver accelerato anche, come abbiamo fatto nel primo set, è una cosa buona. Io guardo sempre la qualità del gioco, perché poi il ranking è una conseguenza, però credo che era importante, se siamo qui è per prenderci questa qualificazione. Sarà importante chiudere bene, l’Olanda anche è una squadra con cui bisogna giocare bene, quindi adesso abbiamo un giorno per recuperare, per chi ha giocato di più, un po’ di energie, con chi ha giocato di meno lavoreremo un pochino domani, e poi vediamo di presentarci gagliardi alla prossima partita“.

Le parole di Simone Anzani: “Il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite, di proseguire il nostro percorso e di migliorarci, cercare di essere costanti in questo percorso in VNL. Oggi siamo partiti bene secondo me come approccio, e poi forse abbiamo un po’ calato la tensione nel secondo set, ma dopo abbiamo ripreso subito la nostra velocità di crociera e siamo andati dritti all’obiettivo“.

La mentalità della squadra italiana: “Anche la sconfitta con la Francia, secondo me, ci ha dato qualche spunto per pensare a dove migliorarci, infatti ieri con gli Stati Uniti si è visto, abbiamo fatto una partita secondo me eccezionale, ed anche oggi abbiamo messo in campo una qualità alta, un po’ altalenante, come ho detto, nel secondo set, però dopo siamo andati dritti“.

Domenica l’ultimo match della tappa canadese: “Dobbiamo pensare che domenica ritorniamo su questo campo per vincere e dopo tornare in Italia. Domani giorno di pausa, che non è mai di pausa, però si, domani non si gioca. Domani ci sarà, immagino, un lavoro un po’ differenziato, o comunque si lavorerà un pochino, e dopo penseremo alla partita di domenica, che è l’ultima di questa seconda tappa“.