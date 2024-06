Volley femminile, sorteggiati i gironi delle Olimpiadi: l’Italia pesca un colosso, ma evita il gruppo infernale

A Bangkok (Thailandia) sono stati sorteggiati i gironi del torneo di volley femminile che animerà le Olimpiadi di Parigi 2024 dal 26 luglio all’11 agosto. Le dodici squadre qualificate ai Giochi sono state suddivise in quattro fasce di merito in base al ranking FIVB e si sono formati tre gruppi da quattro compagini ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento e le due migliori terze classificate staccheranno il biglietto per i quarti di finale. Il tabellone della fase a eliminazione diretta verrà determinato attraverso la classifica combinata (prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta).

L’Italia era testa di serie in virtù del secondo posto nel ranking FIVB insieme a Francia (Paese ospitante) e Brasile (in testa alla classifica internazionale), ed era già certa di essere inserita nella Pool C: le azzurre hanno pescato la formidabile Turchia di coach Daniele Santarelli, dunque si preannuncia una sfida durissima contro le Campionesse d’Europa guidate da Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt. L’impegno con l’Olanda appare più agevole, attenzione anche alla rognosa Repubblica Dominicana. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno tutte le carte in regola per accedere ai quarti di finale e poi provare a giocarsi una medaglia, considerando la caratura di questa squadra.

Scongiurato il possibile girone infernale con Italia, Turchia/USA, Cina/Giappone e Serbia. La Pool A si preannuncia davvero di fuoco: la Serbia (Campionessa del Mondo con la mirabolante Tijana Boskovic nel ruolo di opposto) incrocerà gli USA (Campionesse Olimpiche) e la sempre solida Cina, mentre la Francia non sembra avere i mezzi per fronteggiare le tre corazzate. Nella Pool B, invece, il quotatissimo Brasile (argento iridato) della tonica Gabi se la dovrà vedere con l’ambiziosa Polonia e con la grande difesa del Giappone, mentre il Kenya farà un po’ da vittima sacrificale.

GIRONI VOLLEY FEMMINILE ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

POOL A: Francia, USA, Cina, Serbia.

POOL B: Brasile, Polonia, Giappone, Kenya.

POOL C: Italia, Turchia, Paesi Bassi, Repubblica Dominicana.