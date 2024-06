Volley femminile, quali convocate per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024? Rebus quarta schiacciatrice o doppio libero

Finita la festa per la conquista della VNL è già tempo di guardare avanti e pensare ai giochi olimpici per la Nazionale di Julio Velasco che ha fatto il pieno di entusiasmo a Bangkok e ora può affrontare con il giusto spirito la volata finale in vista dei Giochi.

Non saranno tutte rose e fiori, però, per il tecnico argentino che sarà chiamato, a breve, a fare scelte importanti e per certi versi dolorose perchè potrebbero costare il posto ad almeno una delle grandi protagoniste della trionfale final eight di VNL. Ai Giochi olimpici, infatti, la rosa può essere soltanto di 12 elementi e dunque va fatta una scelta se portare tre centrali o tre bande, oppure addirittura se scegliere una formazione con tre centrali, tre bande e due liberi. Da quest’anno c’è la possibilità di inserire in lista una tredicesima giocatrice che però ricoprirà il ruolo esclusivamente di riserva e non potrà essere utilizzata se non per sostituire una delle 12 giocatrici per infortunio.

Rispetto a Bangkok, dunque, è possibile che una delle giocatrici della rosa sia chiamata come sostituta e una debba restare a casa. Al momento fare pronostici è complicato ma l’impressione è che Velasco possa puntare su un trio di centrali, con Sarah Fahr e Anna Danesi sicure del posto, Marina Lubian quasi certa e Sara Bonifacio che tenterà fino all’ultimo di far cambiare idea al tecnico argentino.

Rebus anche in banda con tre certezze che sono Myriam Sylla, Alice Degradi, che ha scalato posizioni e potrebbe anche partire titolare, e Caterina Bosetti. Viste le caratteristiche proprio di Bosetti, Velasco potrebbe rinunciare al secondo libero, Ilaria Spirito, che pure benissimo ha fatto quando è stata chiamata in causa, ed affidarsi alla giovanissima Gaia Giovannini che anche nella finale di VNL con il Giappone è entrata in un momento difficile del match ed ha retto l’urto nei fondamentali di seconda linea.

Ovviamente le decisioni definitive verranno prese nelle prossime settimane dopo altri allenamenti, facendo tutte le valutazioni del caso ma l’impressione è che per la tredicesima possa essere una voltata a due tra Bonifacio e Spirito.