Volley femminile, il calendario dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: date e orari. Debutto con la Dominicana

L’Italia vuole essere grande protagonista nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena dal 26 luglio all’11 agosto. Le ragazze del CT Julio Velasco, reduci dal trionfo in Nations League, hanno tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso nella rassegna a cinque cerchi. Le azzurre esordiranno domenica 28 luglio (ore 09.00) contro la Repubblica Dominicana, avversario ostico e rognoso ma ambiamente alla portata della nostra Nazionale.

Anna Danesi e compagne, che sono state inserite nel gruppo C, torneranno poi in campo giovedì 1° agosto (ore 17.00) per fronteggiare l’Olanda, rivale degna di nota e sembra molto pericolosa, in grado di creare diversi grattacapi e che non va assolutamente sottovalutata. La conclusione della fase a gironi è in programma domenica 4 agosto (ore 09.00), quando il sestetto tricolore incrocerà la Turchia nel big match del raggruppamento: si preannuncia una sfida di fuoco contro le Campionesse d’Europa guidate da coach Daniele Santarelli.

Ricordiamo che ai quarti di finale si qualificano le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze classificate. Il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà definito dalla classifica combinata tra i tre gruppi: prima contro ottava, quarta contro quinta, seconda contro settima, terza contro sesta. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date e gli orari delle partite dell’Italia di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE OLIMPIADI

Domenica 28 luglio

Ore 09.00 Italia vs Repubblica Dominicana

Giovedì 1° agosto

Ore 17.00 Italia vs Paesi Bassi

Domenica 4 agosto

Ore 09.00 Italia vs Turchia

COME VEDERE LE OLIMPIADI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno trasmesse integralmente in diretta tv sui canali di Eurosport (Eurosport 1 ed Eurosport 2) e in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport.it. I canali di Eurosport saranno visibili anche su Sky. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN. Tutte queste proposte sono riservate agli abbonati. La Rai trasmetterà gratis e in chiaro, sulle proprie reti televisive, un totale di 360 ore nel corso dei 19 giorni di gara. La proposta prevede anche lo streaming gratuito fruibile su Rai Play.