VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della seconda tappa: Vauquelin trionfa in solitaria a Bologna

Doppietta francese nelle prime due tappe del Tour de France. Dopo il successo di Romain Bardet a Rimini, oggi tocca a Kevin Vauquelin alzare le braccia al cielo sul traguardo di Bologna. Una vittoria storica per l’Arkéa – B&B Hotels, la prima per la squadra transalpina alla Grande Boucle. Per il 23enne di Bayeux si tratta del primo successo in un grande giro e quarto della carriera.

Un successo maturato da lontano, visto che Vauquelin ha fatto parte della fuga di undici corridori partita fin dai primi chilometri. Un lavoro perfetto di squadra per l’Arkea, che aveva presente nel gruppetto di testa anche Cristian Rodriguez. Il gruppo ha tergiversato, lasciando alla fine spazio alla fuga, con gli undici che si sono giocati la vittoria nel secondo passaggio a Bologna.

Poco prima dell’imbocco del San Luca ecco lo scatto di Vauquelin, di Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e di Nelson Oliveira (Movistar Team). Il francese ha poi fatto la differenza nella parte iniziale della salita, lasciando tutti e involandosi verso la vittoria in solitaria. Un’azione veramente perfetta quella del corridore dell’Arkea, che festeggia a braccia alzate uno splendido successo. Secondo posto per il norvegese Abrahamsen che mantiene la maglia a pois e si prende anche quella verde, mentre terzo chiude il francese Quentin Pacher (Groupama – FDJ).

Sul San Luca si sono mossi anche i due più attesi. Attacco di Tadej Pogacar e pronta risposta di Jonas Vingegaard. Lo sloveno ed il danese hanno preso anche un minuto di vantaggio, ma sulla discesa verso Bologna si sono fatti rimontare da un incredibile Remco Evenepoel, che insieme a Richard Carapaz, riesce clamorosamente a recuperare i due e batterli anche in volata. Alla fine Pogacar sembra quasi voglia perdere un secondo apposta per non prendere la maglia gialla e lasciarla ad Evenepoel, ma il capitano della UAE arriva con lo stesso tempo del belga ed è lui in testa alla generale.

