VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della prima tappa: Bardet vince a Rimini ed è prima maglia gialla

Colpaccio di Romain Bardet nella prima tappa del Tour de France 2024. Il capitano della dsm-firmenich PostNL è la prima maglia gialla della Grande Boucle grazie ad un’azione coraggiosa negli ultimi quaranta chilometri e anticipando il rientro del gruppo sul rettilineo finale.

Il transalpino deve moltissimo al suo compagno di squadra Frank van den Broek: l’olandese, in fuga fin dal mattino, ha aspettato il suo capitano in salita, tenendo le sue ruote quando la strada impennava e dando una enorme mano nei tratti in pianura, dando un paio di tirate che hanno contribuito all’arrivo in parata dei due.

Terzo posto per Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike), che si prende la volata dei battuti andando a superare Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), l’unico uomo di classifica che ha provato a combinare qualcosina. Chiude la top 10 Alberto Bettiol (EF Education-Easypost).