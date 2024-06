VIDEO Sinner-Griekspoor 2-1, sintesi 1° turno Halle: l’azzurro va sotto, poi dà spettacolo

Il primo match da numero 1 del mondo di Jannik Sinner si trasforma in una rimonta vincente: ad Halle, in Germania, per il Terra Wortmann Open 2024 di tennis, sull’erba tedesca, in un incontro giocato però con il tetto chiuso a causa della pioggia, l’azzurro supera il neerlandese Tallon Griekspoor con lo score di 6-7 (8) 6-3 6-2.

L’azzurro ha perso il primo set al tiebreak per 8-10 dopo essere stato avanti per 4-0 e 5-1 e non aver sfruttato due set point consecutivi sul 6-4. Nel secondo parziale, invece, nel sesto gioco, sulla palla break, Sinner, dopo essere scivolato, si è rialzato e, per arrivare su una palla deviata dal nastro, si è inventato un passante vincente in tuffo che ha fatto spellare le mani ai presenti.

Centrato il break, l’azzurro non ha dovuto far altro che tenere i due seguenti turni al servizio per chiudere così sul 6-3 e portare la contesa al terzo set, nel quale Sinner ha dapprima ottenuto il break nel terzo game e poi ha concesso il bis nel settimo gioco, chiudendo la contesa sul 6-2.