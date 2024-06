VIDEO MotoGP, la caduta di Marc Marquez in qualifica ad Assen: tentativo di sorpasso su Vinales

La foga può giocare brutti scherzi. Lo sa bene Marc Marquez che per tante volte in carriera si è ritrovato in tante situazioni al limite, spesso vanificando quanto costruito. È successo anche questa mattina nel circuito di Assen, precisamente in occasione delle qualifiche del GP d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP.

Il pilota della Ducati Gresini infatti nel pieno del suo time attack ha voluto sbarazzarsi di Maverick Vinales, superandolo come se fosse in gara. Nella manovra però l’iberico ha perso l’anteriore, scivolando così in curva 7 e perdendo posizioni importanti in griglia.

Alla luce di quanto successo Marquez dovrà partire per la Sprint e per la gara lunga dalla settima piazzola, con un ritardo di +0.838 rispeto a Francesco Bagnaia, poleman davanti a Jorge Martin, Maverick Vinales, Alex Marquez, Alex Eispargarò e Fabio Di Giannantonio.

Rivediamo dunque la caduta di Marquez nelle qualifiche del GP d’Olanda.