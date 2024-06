VIDEO MotoGP, il sorpasso di Bastianini all’ultimo giro su Martin al Mugello

Una domenica da sogno per tutti gli italiani e per la Ducati al Mugello. Doppietta di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini nel Gran Premio d’Italia: le Ducati Factory davanti a tutti. Se Bagnaia ha controllato la gara dall’inizio alla fine dopo una partenza da urlo, Bastianini ha fatto una gara di grande costanza, rimanendo a lungo in terza posizione.

Nel finale la lotta per le posizioni dietro a Bagnaia si è decisamente infiammata: Marc Marquez con un sorpasso all’interno da urlo in staccata ha passato Bastianini, ma Bestia ha reagito e lo ha ripassato a due giri dalla fine. Il vero capolavoro è arrivato all’ultimo giro e all’ultima curva, quando con una manovra pazzesca ha superato anche Jorge Martin per una seconda posizione che vale tantissimo.

Questo il video del suo ultimo giro da urlo: