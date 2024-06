VIDEO Italia-Giappone 3-1, le azzurre vincono la Nations League: gli highlights della finale

L’Italia ha vinto la Nations League 2024 di volley femminile, sconfiggendo il Giappone per 3-1 (25-17; 25-17; 21-25; 25-20) nella finale andata in scena a Bangkok (Thailandia). Le azzurre hanno dominato i primi due set contro le asiatiche, hanno concesso il terzo parziale alle avversarie e poi hanno giganteggiato nella quarta frazione riuscendo così ad alzare al cielo il trofeo. La nostra Nazionale festeggia per la seconda volta nella storia, dopo il sigillo ottenuto due anni fa ad Antalya.

L’opposto Paola Egonu ha giganteggiato in lungo e in largo, mettendo a segno 27 punti (4 muri) e risultando dirompente nelle fasi calde dell’incontro. La schiacciatrice Alice Degradi ha giocato da titolare al posto di Caterina Bosetti (subentrata nel quarto set), ha disputato un incontro di enorme impatto soprattutto in fase offensiva (primo set raggiante) e ha messo a segno 12 punti affiancando di banda una stupefacente Myriam Sylla (15 punti).

La regista Alessia Orro (2 punti) ha ben sfruttato anche le centrali Sarah Fahr (9 punti, 3 muri) e Anna Danesi (6 punti con 2 muri per la capitana), encomiabile il libero Monica De Gennaro. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Giappone 3-1, finale della Nations League 2024 di volley femminile.