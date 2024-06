Vanessa Ferrari spegne il sogno olimpico: “Il mio polpaccio ha ceduto: finisce il percorso verso Parigi 2024”

Vanessa Ferrari ha dovuto dire addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. La ginnasta italiana più forte e vincente di tutti i tempi sperava di meritarsi la convocazione per i Giochi che andranno in scena tra un mese nella capitale francese, ma un infortunio accusato in allenamento le impedirà di battagliare per un body azzurro. La fuoriclasse bresciana avrebbe dovuto gareggiare ai Campionati Italiani Assoluti dal 5 al 7 luglio a Cuneo per convincere il DT Enrico Casella a chiamarla in causa per la rassegna a cinque cerchi, ma purtroppo la 33enne non sarà della partita in terra piemontese.

Vanessa Ferrari ha raccontato sui profili social quello che è successo nelle ultime ore, postando anche un video che mostra quanto successo al PalAlgeco di Brescia: “Il mio percorso verso Parigi 2024 termina qui. Ieri, in palestra, durante il test in vista degli assoluti della prossima settimana, nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto. Mancando un mese alle Olimpiadi, non ci sono le tempistiche per recuperare una lesione muscolare. Nonostante sia da dicembre che sto combattendo con vari malesseri, a livello tecnico stavo molto bene. Purtroppo però il fisico non ha retto“.

La Campionessa del Mondo all-around nel 2006 ha poi proseguito: “Ho intrapreso questo percorso con la voglia di lottare fino in fondo ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esito, fa parte del “gioco”. Però anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale. Ora ho bisogno di un attimo per metabolizzare questo duro colpo ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta e che hanno sempre creduto in me perché il sostegno che ho ricevuto è sempre stato fondamentale“.

Vanessa Ferrari aveva conquistato la medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, riuscendo a salire sul podio dell’evento sportivo più importante dopo gli amari quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016. Dall’impresa compiuta tre anni fa nella capitale giapponese non aveva più gareggiato, facendo i conti con svariati problemi fisici e anche interventi chirurgici. Non aveva mai mollato gli allenamenti e nell’ultimo periodo sembrava poter ambire alla convocazione, sebbene non avesse più calcato la pedana dal giorno della magia in terra nipponica.

Tempo fa Vanessa Ferrari, che non potrà così partecipare ai Giochi per la quinta volta in carriera (era già presente a Pechino 2008), aveva dichiarato che avrebbe terminato la propria carriera agonistica dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, comunque sarebbero andate le cose. Vedremo se la Farfalla di Orzinuovi confermerà questa decisione o deciderà di concedersi un’altra chance dall’alto di un talento immenso e di una caparbietà al di fuori del comune con cui ha rivoluzionato la Polvere di Magnesio alle nostre latitudini.