United Rugby Championship: Bulls e Glasgow Warriors volano in finale. Flop irlandese

Si sono disputate oggi le due semifinali dell’United Rugby Championship e a Pretoria e Cork sono stati messi in palio i due ticket per la finalissima di settimana prossima. In campo due irlandesi, una scozzese e una sudafricana, per la precisione Leinster, Munster, Glasgow Warriors e Bulls. Ecco come è andata.

Si è partiti da Pretoria, dove sono scesi in campo i Bulls e il Leinster. Match che fin dalla vigilia prometteva emozioni ed equilibrio e così è stata. La prima scossa è arrivata al 22’, quando i Bulls sono rimasti in inferiorità numerica per il cartellino giallo a Petersen. Un minuto e il Leinster ne approfitta marcando con Lowe. Immediata, però, la risposta sudafricana al 28’ con Goosen, mentre allo scadere sorpasso col piede sempre di Goosen. A inizio ripresa allungano i Bulls con la meta di Petersen, ma al 50’ ritornano sotto i dubliners con la marcatura di Doris. Al 58’ pareggio irlandese con il piede di Byrne, e tra il 61’ e il 64’ botta e risposta dalla piazzola per mantenere l’equilibrio. Equilibrio che si spezza definitivamente al 66’, quando è ancora Petersen a marcare la meta del definitivo 25-20.

Grande equilibrio anche a Cork, dove sono scesi in campo Munster e Glasgow Warriors. Qui servono 11 minuti a sbloccare il risultato e lo fa Crowley dalla piazzola, con Glasgow anche in inferiorità per il giallo a Gray. Tornati in parità numerica, ecco che i Warriors colpiscono al 23’ con la meta di Steyn per il sorpasso. Allo scadere secondo giallo per gli scozzesi, con Fagerson in panca puniti per 10 minuti. Ma non basta la superiorità numerica alla Red Army per sbloccarsi e, anzi, al 50’ seconda meta di Glasgow con Cancelliere e scozzesi che scappano via. Al 55’ accorcia il Munster con Frisch per il 10-14, ma al 73’ brutto fallo di Nankivell, cartellino rosso e irlandesi che chiuderanno in inferiorità. E dalla piazzola Horne firma il 10-17 finale.

Saranno, dunque, i sudafricani Bulls e gli scozzesi Warriors a giocarsi il titolo 2024 dell’United Rugby Championship sabato prossimo. Per i Bulls si tratta della seconda finale raggiunta nei tre anni in cui partecipano all’URC, dopo la sconfitta subita contro gli Stormers due anni fa. Per i Glasgow Warriors, invece, si tratta della quarta finale conquistata, con uno score sino a ora di una vittoria, nella stagione 20214/15, e due sconfitte, l’ultima delle quali arrivata nella stagione 2018/19.