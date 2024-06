United Rugby Championship: Leinster e Glasgow Warriors volano in semifinale

Si sono conclusi i quarti di finale dell’United Rugby Championship e dopo i successi di ieri del Munster e di questo pomeriggio dei Bulls, che hanno eliminato la Benetton Treviso, nella serata di oggi sono andati in scena i match tra Leinster e Ulster da un lato, e tra Glasgow Warriors e Stormers dall’altro. Ecco come è andata.

Dura un quarto di partita l’equilibrio a Dublino, dove il Leinster fatica nei primi 20 minuti a trovare gli spazi giusti per colpire e l’Ulster difende con attenzione. Ma la meta di Henshaw spezza gli equilibri e il raddoppio di Lowe al 33’ significa un 14-0 con cui si va al riposo. E i dubliners allungano al 45’ ancora con Lowe, prima che si sblocchi l’Ulster con McCann. Larmour riallunga per i padroni di casa, Moore risponde al 64’ per l’Ulster, ma la meta di van der Flier al 67’ spegne gli entusiasmi dei nordirlandesi. Così nel finale le mete di Molony per Leinster e Lowry per l’Ulster servono solo a fissare il punteggio finale sul 43-20 per il Leinster.

Match equilibrato, come si prevedeva dalla vigilia, quello tra Glasgow e Stormers e primo tempo che vede le due squadre non riuscire a colpire in modo pesante. Così nei primi 40 minuti la differenza la fa Horne, che dalla piazzola non sbaglia al 19’ e al 29’ e manda i Warriors al riposo avanti 6-0. Si sbloccano gli Stormers al 58’ con la prima meta del match, firmata Loader, ma subito risponde Glasgow con Cancelliere al 61’ e punteggio che va sul 13-5. Non mollano gli Stormers e al 65’ trova la seconda meta con de Wet per il 13-10. Ma a chiudere il discorso, al 74’, è la meta di Venter che manda i Glasgow Warriors avanti 20-10. A tempo scaduto segna anche Thompson e punteggio finale che vede i Glasgow Warriors vincere 27-10.

I risultati di ieri e oggi, dunque, hanno qualificato alle semifinali dell’United Rugby Championship il Munster, i Bulls, il Leinster e Glasgow Warriors. Semifinali che, dunque, vedranno sfidarsi il Munster contro Glasgow, mentre il Leinster sarà impegnato nella difficile trasferta di Pretoria contro i Bulls.