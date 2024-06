Un nuovo Nadal nel circuito ATP. Si chiama Joan ed è parente di Rafael…

Il promettente tennista spagnolo Joan Nadal ha ricevuto una wild card per il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 250 di Maiorca, che si terrà dal 22 al 29 giugno: si tratta del cugino di Rafael Nadal, essendo figlio di Toni, zio del campione spagnolo, nonché direttore del torneo maiorchino.

Il 20enne spagnolo, numero 1890 del ranking ATP, ha dichiarato al sito spagnolo Marca: “Sono molto felice di poter giocare in un torneo in cui competono anche grandi nomi come Gaël Monfils, Ben Shelton, Dominic Thiem ed il maiorchino Jaume Munar, con il quale ho un ottimo rapporto“.

Saranno due, infatti, i maiorchini al via, dato che è iscritto anche il citato Jaume Munar ed il torneo avrà una forte trazione locale, inoltre l’invito al giovane Nadal vuole essere un riconoscimento dell’evoluzione costante del tennista ed il torneo gli permetterà di misurarsi contro giocatori di alto calibro.