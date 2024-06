Tutte le medaglie dell’Italia agli Europei di atletica: ori in doppia cifra guidati da Tamberi, Jacobs e Battocletti

L’Italia ha conquistato ventiquattro medaglie agli Europei 2024 di atletica leggera: undici ori, nove argenti e quattro bronzi per imporsi nel medagliere della rassegna continentale andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale è stata assoluta protagonista per una settimana nella capitale e ha infilato una serie di risultati da record per mano di tutte le punte di diamante del movimento tricolore, che ora si lancia verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Resteranno per sempre nella memoria l’apoteosi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto con un vertiginoso 2.37 , la volata di Marcell Jacobs capace di difendere il titolo sui 100 metri, l’esplosione di Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli con uno straripante 13.05, la bordata di Leonardo Fabbri nel getto del peso, le doppiette nella 20 km di marcia (Antonella Palmisano e Valentina Trapletti), nella mezza maratona (Yeman Crippa e Pietro Riva) e nei 100 metri (Chituru Ali alle spalle di Jacobs), il sigillo della 4×100 maschile.

Indimenticabile il micidiale uno-due di Nadia Battocletti su 5.000 e 10.000 metri e la staffilata di Sara Fantini nel lancio del martello, ma anche gli argenti di Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli, Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo. Tra gli argenti anche quello amaro di Filippo Tortu sui 200 metri e quelli dolci della 4×400 mista e della 4×400 maschile. Sul terzo gradino del podio sono invece saliti Francesco Fortunato (20 km di marcia), Zaynab Dosso (100 metri), Pietro Arese (1500 metri) e Catalin Tecuceanu (800 metri).

MEDAGLIE ITALIA AGLI EUROPEI 2024

ORI (11)

MASCHILE (7)

100 metri: Marcell Jacobs (10.02)

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli (13.05)

Salto in alto: Gianmarco Tamberi (2.37)

Getto del peso: Leonardo Fabbri (22.45)

Mezza maratona: Yeman Crippa (1h01:03)

Mezza maratona a squadre: Italia (Yeman Crippa, Pietro Riva, Pasquale Selvarolo, Eyob Faniel, Yohanes Chiappinelli, Daniele Meucci: 3h03:33)

4×100: Italia (Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu: 37.82)

FEMMINILE (4)

5.000 metri: Nadia Battocletti (14:35.29)

10.000 metri: Nadia Battocletti (30:51.32)

20 km di marcia: Antonella Palmisano (1h28:08)

Lancio del martello: Sara Fantini (74.18)

ARGENTI (9)

MASCHILE (7)

100 metri: Chituru Ali (10.05)

200 metri: Filippo Tortu (20.41)

400 ostacoli: Alessandro Sibilio (47.50)

Salto in lungo: Mattia Furlani (8.38)

Salto in lungo: Larissa Iapichino (6.94)

Mezza maratona: Pietro Riva (1h01:04)

4×400 maschile: Italia (Luca Sito, Vladimir Aceti, Lorenzo Meli, Edoardo Scotti: 3:00.81)

FEMMINILE (1)

20 km di marcia: Valentina Trapletti (1h28:37)

MISTA (1)

4×400: Italia (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione: 3:10.69)

BRONZI (4)

MASCHILE (3)

800 metri: Catalin Tecuceanu (1:45.40)

20 km di marcia: Francesco Fortunato (1h19:54)

1500 metri: Pietro Arese (3:33.34)

FEMMINILE (1)

100 metri: Zaynab Dosso (11.03)