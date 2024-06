Tuffi, un’Italia giovane agli Europei di Belgrado. I big pensano a Parigi, la stella sarà Santoro

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono sempre più vicine e l’incombenza dell’appuntamento ha portato i tuffatori azzurri a prendere delle decisioni importanti. I big della Nazionale preferiscono saltare gli Europei di Belgrado e concentrarsi completamente sulle gare che si disputeranno nel prossimo mese di luglio. Una decisione sicuramente ponderata e ben presa, visto il folle calendario annuale delle specialità olimpiche, con un Mondiale vissuto a febbraio che era fondamentale per la qualificazione olimpica.

Proprio per questo motivo tra due settimane in Serbia ci sarà una squadra decisamente giovane e con tanti ragazzi che proveranno a brillare in un contesto comunque di rilievo come la manifestazione continentale. Non ci saranno i vari Tocci, Marsaglia, Pellacani, Bertocchi, Sargent Larsen e Jodoin di Maria, ma il CT Oscar Bertone ha puntato su coloro che rappresentano il futuro della disciplina.

Tra questi la stella è senza alcun dubbio Matteo Santoro. C’è davvero grandissima attesa per il 17enne romano, che vivrà la sua prima grande manifestazione a livello individuale. L’azzurro ha ottenuto numerose medaglie importanti a livello europeo e mondiale, ma sempre in coppia con Chiara Pellacani. Finalmente potrà essere diretto protagonista nelle gare dal trampolino, dove può decisamente lottare per il podio.

Insieme a lui ci saranno Stefano Belotti, Francesco Casalini, Elettra Neroni e Julian Verzotto, tutti ragazzi che avranno come obiettivo quello di centrare almeno un posto in finale e poi giocarsi le proprie chance. C’è decisamente curiosità nel capire a che punto siano nel loro processo di maturazione i giovani azzurri e questi Europei sono certamente la miglior occasione possibile per testarli.