Tuffi, Robbie Lee domina dalla piattaforma agli Europei. Undicesimo Casalini

Cala il sipario sugli Europei di tuffi a Belgrado con la vittoria del britannico Robbie Lee nell’individuale dalla piattaforma. Un successo nettissimo quello di Lee, che ha davvero dominato la concorrenza, vincendo con un ampissimo margine nei confronti degli avversario. Argento per lo spagnolo Carlos Camacho Del Hoyo e bronzo per l’altro britannico Ben Cutmore. In finale era presente anche Francesco Casalini, che ha concluso all’undicesimo posto.

Una prestazione scintillante quella di Lee, che ha dominato questa finale con il punteggio complessivo di 489.45, staccando oltre cinquanta punti gli avversari. Impressionanti il quadruplo e mezzo raggruppato da 92.50 e il doppio e mezzo indietro con due avvitamenti da 91.80.

Secondo posto per lo spagnolo Carlos Camacho Del Hoyo, che ha concluso con 432.70, precedendo l’altro britannico Ben Cutmore (429.90). Quarta e quinta posizione per gli ucraini Danylo Avanesov (412.35) e Marko Barsukov (406.00).

All’undicesimo posto si è classificato Francesco Casalini, alla sua prima finale individuale della carriera agli Europei. L’azzurro ha concluso con il punteggio di 327.40, commettendo due errori con il triplo e mezzo ritornato raggruppato e con il triplo indietro dalla verticale, mentre ha concluso bene con un buon doppio e mezzo rovesciato raggruppato (67.20).