Tuffi, l’olandese Praasterink vince l’eliminatoria dalla piattaforma agli Europei. Nessuna azzurra in gara

La terza giornata degli Europei di Belgrado si è aperta con l’eliminatoria della piattaforma femminile. Una manifestazione continentale finora non di alto livello, con moltissimi atleti che hanno preferito saltare questo evento per pensare direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una decisione presa anche all’interno della squadra azzurra, con le convocazioni riguardanti solo tanti giovani alla loro prima vera esperienza individuale in una grande manifestazione.

Nella gara di questa mattina non erano presenti atlete azzurre e la migliore è stata l’olandese Else Praasterink, che ha concluso con il punteggio complessivo di 287.30. Seconda posizione per l’ucraina Sofiia Lyskun (286.25) e terza la spagnola Valeria Angelina Antolino Pacheco (281.70).

A centrare l’accesso alla finale sono state anche l’ucraina Karina Hlyzhina, l’irlandese Ciara McGing, la lettone Dzeja Delanija Patrika, la spagnola Ana Carvajal San Miguel, la rumena Ioana-Andreea Carcu, la francese Jade Gillet, la tedesca Carolina Coordes, la svedese Amanda Lundin.

Oggi pomeriggio è in programma la finale, che sarà preceduta anche da quella del sincro misto dai tre metri, dove l’Italia, vista l’assenza Chiara Pellacani, non presenterà alcuna coppia, nonostante la presenza di Matteo Santoro, plurimedagliato a livello europeo e mondiale in questa specialità.