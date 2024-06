Tuffi, le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei 2024: fari puntati su Santoro e Belotti

Dal 17 al 23 giugno a Belgrado si disputeranno gli Europei di tuffi ed in Serbia ci sarà una squadra azzurra davvero molto giovane, con tanti ragazzi alla loro prima vera esperienza in una competizione così importante. Infatti i qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno preferito saltare gli Europei e concentrarsi completamente sulle gare che si disputeranno nel prossimo mese di luglio.

Non ci saranno i vari Tocci, Marsaglia, Pellacani, Bertocchi, Sargent Larsen e Jodoin di Maria, ma il CT Oscar Bertone ha puntato su coloro che rappresentano il futuro della disciplina. Tra questi la stella è senza alcun dubbio Matteo Santoro. C’è davvero grandissima attesa per il 17enne romano, che ancora non ha potuto mettersi in mostra individualmente tra Europei e Mondiali.

Il romano ha ottenuto numerose medaglie importanti a livello europeo e mondiale, ma sempre in coppia con Chiara Pellacani nel sincro misto dai tre metri. Le principali speranze di medaglia per l’Italia saranno riposte davvero tutte su di lui, che può essere protagonista sia dal metro sia dai tre metri.

Attenzione dal trampolino al 19enne Stefano Bilotti. Il 19enne lombardo può essere grande protagonista dal metro, dove ha ottenuto successi importanti a livello nazionale. Inoltre anche nella gara di sincro c’è sicuramente grande curiosità nel vedere la coppia Belotti/Santoro confrontarsi con il resto d’Europa.

Tra i convocati ci sono anche Francesco Casalini, Matilde Borello Elettra Neroni, tutti ragazzi che avranno come obiettivo quello di centrare almeno un posto in finale e poi giocarsi le proprie chance. C’è decisamente curiosità nel capire a che punto siano nel loro processo di maturazione i giovani azzurri e questi Europei sono certamente la miglior occasione possibile per testarli.