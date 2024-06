Tuffi, Gran Bretagna a segno nel sincro misto dai tre metri a Belgrado. Italia assente

Spettacolo ed evoluzioni in aria nella Finale del sincro misto dai tre metri, nel terzo giorno degli Europei 2024 di tuffi. Nel Serbian Institute For Sports And Sports Medicine di Belgrado (Serbia), Italia assente e spettatrice di questa prova.

A sorridere è stata, infatti, la Gran Bretagna. La coppia formata da Ben Cutmore e da Dasharne Bent-Ashmeil si è imposta con lo score di 268.50. I due britannici hanno ottenuto buoni riscontri soprattutto negli ultimi due tuffi: 63.90 con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento e 63.00 punti con il doppio e mezzo ritornato raggruppato.

Ha provato il duo svedese composto da Elias Petersen ed Emila Nilsson Garip (261.42) a contendere lo scettro al duo del Regno Unito, ma i 50.22 punti del triplo e mezzo avanti raggruppato sono costati cari ai fini della conquista dell’oro. Il bronzo è stato ottenuto dai tedeschi Lou Massenberg e Jana Lisa Rother (260.85).

Messi in cascina 87.00 punti con gli obbligatori, i due teutonici sono andati in crescendo: 54.00 con il doppio e mezzo ritornato, 59.40 con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento e 60.45 con il triplo e mezzo avanti raggruppato.

Niente da fare per la coppia ucraina Bohdan Chyzhovskyi/Viktoriya Kesar (258.69). I 52.20 punti del terzo tuffo, ovvero il doppio e mezzo ritornato raggruppato (coefficiente di difficoltà 3.0), hanno vanificato l’obiettivo della top-3.