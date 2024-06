Tuffi, Elma Widerstrom vince l’oro europeo dal metro. Sesta Matilde Borello

Nella prima finale individuale degli Europei di Belgrado è la Svezia a fare festa. Dal metro femminile trionfa, infatti, la svedese Elna Widerstrom, al primo titolo continentale della carriera. Doppietta per la Svezia sul podio, visto il terzo posto di Emilia Nilsson Garip, mentre l’argento è andato sul collo della polacca Aleksandra Blazowska. Una finale che ha visto protagoniste anche due azzurre, con Matilde Borello sesta ed Elettra Neroni dodicesima.

Un netto successo quello di Widerstrom, che si è imposta con il punteggio complessivo di 250.25, grazie anche ad un buonissimo uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo. La polacca Blazowska ha totalizzato, invece, 231.35, mentre Nilsson Garip ha chiuso con 230.15.

La migliore delle azzurre in gara è stata Matilde Borello, alla sua prima finale individuale della carriera agli Europei. Un sesto posto comunque positivo per la giovane azzurra, che ha ottenuto 214.35 punti. Pesa sicuramente il grave errore nell’uno e mezzo rovesciato carpiato (28.80), mentre buono il doppio e mezzo avanti carpiato (54.60).

Dopo una bella eliminatoria chiusa in terza posizione, Elettra Neroni non riesce a confermarsi in finale e conclude al dodicesimo posto con 170.75 punti. Purtroppo c’è lo zero nel doppio e mezzo rovesciato che pesa moltissimo sulla gara dell’azzurra, che avrà comunque l’occasione in futuro per riscattarsi.