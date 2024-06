Tuffi, Bent-Ashmeil vince l’oro dai tre metri agli Europei. Borello settima e Neroni undicesima

La britannica Desharne Bent-Ashmeil domina la finale dei tre metri femminili agli Europei di Belgrado. Un nettissimo successo quello della 19enne di Croydon, che ha distanziato di oltre sessanta punti tutte le avversarie, essendo l’unica a sfondare il muro dei 300 punti. Argento per la norvegese Helle Tuxen e bronzo per l’irlandese Clare Cryan, mentre le azzurre Matilde Borello ed Elettra Neroni hanno concluso rispettivamente al settimo ed undicesimo posto.

Come detto Bent-Ashmeil ha davvero fatto una gara a parte rispetto al resto della concorrenza. La britannica ha concluso con 305.15 punti in una gara dove non ha commesso errori a differenza delle avversarie, che hanno almeno sbagliato tutte gravemente un tuffo.

La norvegese Tuxen ha conquistato l’argento con 243.20 punti, mentre l’irlandese Cryan ha totalizzato un punteggio di 240.55, precedendo la tedesca Jana Lisa Rother (235.55) e la svedese Elna Widerstrom (232.50).

Al settimo posto ha concluso Matilde Borello (228.15), che ha commesso degli errori in ognuno dei suoi cinque tuffi, riuscendo a superare i 50 punti solo nel triplo e mezzo avanti carpiato (51.15). Purtroppo ha concluso undicesima Elettra Neroni (193.45), ma pesa lo zero nel doppio e mezzo rovesciato carpiato.